AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يكشف مصير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.. تفاصيل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف اتحاد الكرة المصري عن مصير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي من المقرر لها ان تقام يوم الغد الخميس في اطار مباريات الاسبوع الـ18 من عمر الدوري الممتاز، وذلك في اطار التهديدات التي تواجه المباراة بسبب حالة الطقس يومي الخميس والجمعة.

وقال وليد العطار في تصريحات تلفزيونية  صباح اليوم الاربعاء ان اتحاد الكرة سيعلن القرار النهائي الخاص بمباراة الزمالك والاتحاد السكندري خلال ساعات اليوم الاربعاء.

واضاف:" سنتواصل مع هيئة الارصاد خلال ساعات من اجل معرفة حالة الطقس وامكانية اقامة المباراة، وبعد ذلك سيتم اصدار القرار النهائي.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من إقامة مباريات يوم غدٍ الخميس، بسبب توقع طقس أجوائه شديدة الأمطار ورياح قوية.

ومن المقرر أن تقام غدًا، 4 مباريات في بطولة الدوري، الزمالك يلاقي الاتحاد السكندري، ونادي مصر يواجه الإنتاج الحربي، والمقاصة أمام أسوان، وحرس الحدود مع المصري، وذلك ضمن منافسات الإسبوع الـ18.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة القمة المؤجلة في الإمارات.. فيديو

اتحاد الكرة يحسم مصير موعد القمة بين الأهلي والزمالك

مصادر : قرار جديد بشأن مباريات الدوري خلال ساعات

هيئة الأرصاد الجوية: اتحاد الكرة مطالب بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد فى الدوري.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع الإصابات في ألمانيا.. تصريح صادم من ميركل بشأن كورونا

دعاء الريح والغبار مكتوب.. لتهدئة العواصف والتخفيف من عناء الطقس السيئ

بعد الاعتذار للشاب الآسيوي.. أحمد السقا وابنه ياسين: هي دي أخلاق المصريين

الدوري المصري..التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام سموحة

إيران تعلن عن إنتاج دواء لعلاج فيروس كورونا.. تفاصيل

توجيه عاجل لـ شركة أرامكو من الحكومة السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفا من كورونا.. سائق يتخذ احتياطات مشددة أثناء نقل الركاب.. شاهد ما فعله

الوان غرف نوم اطفال .. اختاري لأبنائك هذه التشكيلات

رعب كورونا.. سعال سيدة يتسبب في شجار على متن قطار بسيدني.. شاهد