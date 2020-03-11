اتحاد الكرة يكشف مصير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.. تفاصيل

كشف اتحاد الكرة المصري عن مصير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي من المقرر لها ان تقام يوم الغد الخميس في اطار مباريات الاسبوع الـ18 من عمر الدوري الممتاز، وذلك في اطار التهديدات التي تواجه المباراة بسبب حالة الطقس يومي الخميس والجمعة.





وقال وليد العطار في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم الاربعاء ان اتحاد الكرة سيعلن القرار النهائي الخاص بمباراة الزمالك والاتحاد السكندري خلال ساعات اليوم الاربعاء.





واضاف:" سنتواصل مع هيئة الارصاد خلال ساعات من اجل معرفة حالة الطقس وامكانية اقامة المباراة، وبعد ذلك سيتم اصدار القرار النهائي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من إقامة مباريات يوم غدٍ الخميس، بسبب توقع طقس أجوائه شديدة الأمطار ورياح قوية.



