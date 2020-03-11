مطار القاهرة يعلق نظام البصمة للعاملين لمواجهة فيروس كورونا

علق مطار القاهرة الدولي، إمضاء العمل بنظام البصمة للموظفين بشركة ميناء القاهرة الجوي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني لمواجهة الفيروس المستجد.





وقررت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس الإدارة، تفعيل النظام اليدوى للعاملين بدفاتر معدة لذلك وكشوف الحضور والانصراف على أن يتم تحديد المسئولية من متابعة الحضور والأنصراف في كل إدارة بالشركة حفاظا على انتظام سير العمل وعدم الإخلال به.





وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي متمثلة في إدارة الحجر الصحي، أعلى معايير السلامة الصحية وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وكذا الالتزام بالتدقيق الطبى الإجبارى المتبع لجميع أفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وجميع الشركات العاملة بالمطار، إضافة إلى جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.





وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت أمس الثلاثاء، تعليق أيضا نظام البصمة للعاملين بالشركة القابضة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لكافحة الفيروس.