بسبب كورونا.. هولندا والنمسا تقيدان حركة التنقل مع إيطاليا

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الخطوط الجوية الهولندية، علقت رحلاتها إلى عدد من المدن الإيطالية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





كما قررت النمسا وقف جميع القطارات من وإلى إيطاليا بسبب كورونا.





وكانت شركة "إير كندا" للطيران، قررت أمس الثلاثاء، تعليق رحلاتها من وإلى إيطاليا،موضحة أن القرار جاء بسبب اللوائح الإيطالية والمخاوف المستمرة المتعلقة بالصحة والسلامة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.





وأشارت الشركة إلى أنها ستعيد تشغيل الخدمة في الأول من مايو.





وكانت إيطاليا أعلنت عن ارتفاع عدد وفيات ومصابي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بعدما قررت الحكومة وضع البلاد بأكملها تحت إجراءات الحجر الصحي المشدد.





وسجلت إيطاليا 168 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 631.





كما سجلت 977 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين من 9172 إلى 10149.