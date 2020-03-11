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محافظات

تطوير إدارة الاتصال السياسى بالديوان العام بالدقهلية دعما للتواصل مع نواب البرلمان تحقيقا لمفهوم رضا المواطنين والموظفين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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همت الحسينى
صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه فى إطار تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى تستهدف بناء الإنسان المصرى وتحقيقا لرضا المواطنين من خلال سرعة حل مشاكلهم وتحقيق متطلباتهم ، وأيضا الموظفين من خلال توفير بيئة ملائمة فى مكان العمل فقد تم الانتهاء من تطوير الادارة العامه للاتصال السياسى بديوان عام المحافظة.

وأضاف ـنه تم تزويدها بالاجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لسرعة ‘نهاء أعمالها وأيضا إعادة تأثيث مكاتبها وإعدادها لاستقبال الساده نواب البرلمان وذلك دعما للتواصل معهم من اجل تحقيق مطالب واحتياجات مواطنى المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية لمدير الإدارة بسرعة التجاوب والتفاعل مع الساده النواب من اجل سرعة الانجار لما يعرضونه من مطالب للمواطنين ووفقا للضوابط المتبعة فى هذا الشأن.
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