عشان مانغرقش.. الشرقية تعلن استعداداتها لموجة التقلبات الجوية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار وعملها بكفاءة وإصلاح التالف منها ، مشددًا على ضرورة المرور على أعمدة الكهرباء والتأكد من تغطيتها بالبلاستيك، وذلك لتقليل حوادث الصعق بالكهرباء وحفاظا على أرواح المواطنين.





وأكد المحافظ على استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع المراكز والمدن والأحياء ، لمواجهة أي آثار قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتعامل معها فورا لحين استقرار الأحوال الجوية واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.





وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر في ظل تلك الأجواء غير الطبيعية موجة الطقس السيئ والرياح المحملة بالرمال والأتربة واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة على المحافظة تفاديا لتعرض المواطنين لأي أخطار وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار الغزيرة.





كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيانًا رسميًا أمس بتوقع تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري وهبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.