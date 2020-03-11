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محافظات

دراسة للاستفادة من 8 آبار كمشروعات تنموية جديدة في الوادي الجديد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط ضرورة دراسة الاستفادة من 8 آبار بمركز بلاط تابعين للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية في إقامة مشروعات زراعية تنموية جديدة.


وقال المحافظ إنه تم الاتفاق على تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة والهيئة من قبل، وتشكيل لجنة من المحافظة والهيئة وأعضاء من وزراتي الزراعة والري لدراسة استغلال الأرض التابعة للهيئة بمنطقة القرية الثالثة بقرى درب الأربعين بمركز باريس.


واوضح أنه سيتم الوقوف على أسباب توقف مشروع توطين الشباب بأرض الشب، ووضع آلية لحل المشكلة واستغلال الأرض الاستغلال الأمثل بما يخدم التنمية الزراعية المستدامة في الوادي الجديد.

 

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مساء الثلاثاء، والدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بديوان عام المحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لبحث أوجه التعاون بين المحافظة والهيئة في تنمية المشروعات الزراعية على أرض المحافظة.

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