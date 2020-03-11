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وزير الري يطمئن المصريين: توزيع مركبات نزح المياه في المحافظات.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:27 م
محمد عبد العاطي،
محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري
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نورهان رأفت
قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه في الحالة الطبيعية للطقس، لا توجد معدلات كبيرة للأمطار كما في حالات الطوارئ، مما يلزم الشركة القابضة لقطع المياه في حالات السيولة المتوقعة، لتخفيف العبء على محطات الصرف. 

وأضاف  الوزير محمد عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء، حول حالة الطقس غدا الخميس، ان السيول تحدث في المناطق الطبيعية  نتيجة سقوط أمطار غزيرة .

وأشار، إلى أن رصد الأماكن في حالة الجريان السطحي امر ضروري في حالات الطوارئ، موضحا أن المعدات موجودة بشكل كبير للتعامل مع هذا الحالة من الأمور الضرورية.

وأوضح، أنه تم توزيع المركبات والمعدات في كافة أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الشركة القابضة للمياة.

وتابع: أن المعدات متوفرة للتعامل مع الحدث ، موضحا أن الأزمة ستمر بسلام، وإنهاء إجراءات متبعة في كل البلاد، في مثل تلك الظروف.
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