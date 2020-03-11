البنك المركزي يعلن: إجازة نصف أسبوع بسبب الأحوال الجوية بجميع البنوك

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠ على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في بيان رسمي ومنشور صادر عن البنك، لسوء الاحوال الجوية.
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يأتي ذلك في ضوء سوء الأحوال الجوية، حيث طالبت رئاسة مجلس الوزراء، المواطنين، بعدم الخروج من المنازل، خلال يومي غد، الخميس، وبعد غد، الجمعة، إلا للضرورة القصوى بسبب موجة الطقس السيئ غير المسبوقة، والمتوقعة أن تضرب البلاد خلال الساعات القليلة القادمة وتستمر حتى السبت المقبل.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم السبت، حيث تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.
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كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة القادمة.