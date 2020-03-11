AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي يعلن: إجازة نصف أسبوع بسبب الأحوال الجوية بجميع البنوك

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:47 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠ على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في بيان رسمي ومنشور صادر عن البنك، لسوء الاحوال الجوية.

اقرأ ايضا: 
يأتي ذلك في ضوء سوء الأحوال الجوية، حيث طالبت رئاسة مجلس الوزراء، المواطنين، بعدم الخروج من المنازل، خلال يومي غد، الخميس، وبعد غد، الجمعة، إلا للضرورة القصوى بسبب موجة الطقس السيئ غير المسبوقة، والمتوقعة أن تضرب البلاد خلال الساعات القليلة القادمة وتستمر حتى السبت المقبل. 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم السبت، حيث تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

اقرأ ايضا: 
كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار وعواصف ترابية .. طقس غير مستقر يضرب المحافظات من الخميس حتى السبت

مجلس الوزراء: تعطيل الدراسة الخميس المقبل لسوء الأحوال الجوية

رسميا .. تعطيل الدراسة في جامعة الأزهر الخميس

بعد قرار رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة.. من الذين يشملهم القرار؟

وزير التنمية المحلية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات تحسبًا لتقلبات الطقس

التنمية المحلية: طوارئ بالمحافظات تحسبًا للتقلبات المناخية

ترشيحاتنا

شبورة وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

فضل سورة ياسين.. فوائد عظيمة تنتظر من يقرأها في هذا التوقيت

هازال كايا نجمة العشق الممنوع تخسر وزنها بعد الولادة..صور

البنك المركزي يعلن: إجازة نصف أسبوع بسبب الأحوال الجوية بجميع البنوك

الخوف يسرق أجمل اللحظات.. أصالة بدون مكياج والجمهور: إنتى تعبانة؟

هبوس على رأس مامتك.. زوجة علي ربيع تعلن عودتها له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيد غير القانوني ينهي حياة "زرافة بيضاء" فريدة من نوعها.. تفاصيل

بعد السخرية منه وانتقاد والدته.. 10 صور لـ زوجة على ربيع بعد عودتها إليه.. شاهد

الخوف يسرق أجمل اللحظات.. أصالة بدون مكياج والجمهور: إنتى تعبانة؟