لتوفير فرص عمل للشباب.. محافظ أسوان يوجه بتنظيم 20 جلسة توعية

من أجل تعظيم الاستفادة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أثناء تفقده لهذا المشروع التنموى والحيوي.

وبحسب بيان، الأربعاء، تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنظيم 20 ندوة وجلسة توعية للشباب خلال الفترة من 17 فبراير الماضى وحتى 23 إبريل المقبل، حيث شارك فيها نحو ألف شخص من مواطنى قرى نصر النوبة.

من جانبه أكد إبراهيم عبد اللطيف، مدير فرع الجهاز بأسوان، أن ندوات وجلسات التوعية تهدف إلى التأكيد على أن مجمع الصناعات مازال تحت التجهيز وسيتم الطرح خلال الربع الثالث من العام الجاري، بجانب التأكيد على أن هيئة التنمية الصناعية هى صاحبة الصفة والولاية وسيتم الطرح من خلالها حيث سيتم الإعلان فى الجريدة الرسمية عن بد ونهاية التقديم.

وأوضح إبراهيم عبد اللطيف بأنه يتم أيضًا من خلال هذه الندوات تعريف الشباب بكيفية توضيح أفكارهم لإقامة مشروعات صناعية وإعداد دراسات جدوى تسويقية وفنية وماليه لهذه الأفكار تؤكد نجاح هذه المشروعات وتحقيق المردود الإيجابى منها، بجانب التأكيد على أن جهاز تنمية المشروعات سيقدم النصح والإرشاد والتوعية والتدريب والتأهيل لجميع الشباب الجاد الطموح الذي لديه رغبة بأن يكون من رواد الأعمال أو أن يكون من أصحاب المشروعات المنتجة.

وأضاف عبد اللطيف أنه يتم تنظيم هذه الندوات وجلسات التوعية بمختلف قرى مركز نصر النوبة سواء داخل قصور وبيوت الثقافة أو مراكز الشباب أو قاعات الاجتماع بمقر الوحدات المحلية للمركز والمدينة أو للقرى، بجانب جمعيات تنمية المجتمع أو دار المناسبات أو مبنى الإرشاد الزراعي أو غيرها من المواقع الخدمية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها للشباب.

وتابع أنه بالتوازي مع ذلك فقد خصص الجهاز الاعتمادات المالية اللازمة لعقد 10 دورات تدريبية في إبريل المقبل (ولد فكرة مشروع – إبدأ وحسن مشروعك)، سيجري تنفيذها بمركز نصر النوبة للشباب لتأهيلهم لإعداد خطة عمل لتقديمها عند طرح ورش مجمع الصناعات.





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