في اجتماعها اليوم.. لجنة الاقتراحات والشكاوى توافق على عدد من طلبات النواب.. وتوجه برصف طرق بمحافظتي الدقهلية والوادي الجديد.. وتوصي بسرعة صرف الأمصال للمستشفيات والوحدات

- اقتراحات النواب توافق على رصف عدة طرق في الوادي الجديد والدقهلية

- اقتراحات البرلمان توافق على إنشاء محطة سكة حديد بكفر الشيخ

- لجنة برلمانية توصي بسرعة توفير الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية

- اقتراحات النواب تؤجل طلب ازدواج إحدى الطرق بالدقهلية لحين حضور المحافظ

عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، برئاسة النائب همام عادلي، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة، من أعضاء

البرلمان، والتي تم الموافقة على بعضها وإصدار توصيات بشأنها.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها على الاقتراح برغبة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن إعادة رصف الطريق الرابط بين قرى غرب الموهوب وأبو منقار وأبو هريرة – محافظة الوادي الجديد.

وبحسب بيان، وجهت لجنة الاقتراحات والشكاوي الجهات التنفيذية في محافظة الوادي الجديد بسرعة التنفيذ حفاظا علي سلامة أرواح المواطنين، حيث أكد النائب تامر عبد القادر أن الطريق حالته سيئة في جزء منه، ما يتسبب في كثرة الحوادث.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب نور الدين عبدالرزاق، بشأن توفير الاعتماد المالي من وزارة النقل لإنشاء كوبري مشاة علوي يربط منطقة ساحل طما الغربي بمدينة طما – محافظة سوهاج، وأجلت الاقتراح برغبة الثاني المقدم من "عبد الرزاق" بشأن الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من محور طما الجديد – محافظة سوهاج، لمزيد من الدراسة.





وشهد الاجتماع موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي ايضا، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن رصف طريق الديروتين من أول مفارق بهوت حتى مدخل القرية، ثم من أول كوبري الطيبة حتى مدخل قرية الطيبة من الجهة الأخرى – محافظة الدقهلية.

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب بدير عبد العزيز، بشأن إنشاء محطة سكة حديد أمام جامعة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ، وأوصت بإدراجه فى الخطة وسرعة التنفيذ.

كما وافقت اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب غريب حسان، بشأن إنشاء ميدان وكوبرى علوى بمدخل حى مبارك القديم أمام استراحة المغربى– بمحافظة جنوب سيناء.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أيضًا، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماح سعد جبرائيل، بشأن وضع صدادات شوكية أرضية تسمح للمركبات بعبور المزلقانات في اتجاه واحد.

كما وافقت اللجنة، على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب نضال السعيد، الأول: بشأن تنفيذ بلاط إنترلوك لشوارع السلام، إبراهيم الدسوقي، عبدالفتاح جعفر - بيجام - شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، على أن يتم إدراجه فى خطة العام المالي 2020/2021، وبعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، والثاني: بشأن عمل بلاط إنترلوك للشوارع الرئيسية في منطقة بيجام - حى غرب شبرا الخيمة – محافظة القاهرة.

من جانبه، سحب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، نائب دائرة المراغة بمحافظة سوهاج، الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن رفع مستوى الخدمات داخل طائرات شركة مصر للطيران.





وحضر اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، ممثلون عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والنقل والإسكان، وهيئتي السكة الحديد والطرق والكبارى.‎

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة ونائب أسيوط، والموجه لوزيرة الصحة والسكان، بشأن إمداد مديريات الصحة بكميات إضافية من مصل عقر الكلاب، وأوصت اللجنة بسرعة توفير المصل في المستشفيات والوحدات الصحية، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

وكشف النائب محمد حمدى دسوقى، إن الكمياتالموجودة غير كافية ولا تتناسب مع حالات الإصابة التي تحدث على مستوى محافظة أسيوط

بأكملها.





وأكد دسوقي أن مصل عقر الكلاب ناقص وأحيانا غير متوفر في الوحدات الصحية بالقرى بمختلف المحافظات، وناقص ببعض المستشفيات، مما

يتسبب في معاناة المواطنين في حالة إصابة أي مواطن بعقر من الكلاب خاصة الكلاب الضالة، وهذه الحوادث والحالات متكررة يوميا"، مطالبا بتوفير هذه الأمصال في كل المستشفيات والوحدات الصحية، لتكون هناك سرعة في علاج أي مصاب بعقر الكلاب وعدم التعرض لأى مضاعفات خطيرة.

وأشار "دسوقى"، إلى أن الأهالى فى القرى يعانون أشد المعاناة في حالة إصابة أى فرد بعقر كلب، نظرا لعدم توفر المصل فى الوحدات الصحية، مما يضطرهم للجوء على مستشفى المركز، وذلك قد يتسبب في تأخر علاج المريض بسبب بعد المسافة.

وطالب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بوضع إجراءات حاسمة للتصدى ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في كل المحافظات

بالشوارع والميادين، وتعرض العديد من المواطنين لإصابات وعاهات مستديمة وأحيانا تكون حالات خطرة، بسبب عقر هذه الكلاب لهم.

أجلت لجنه الإقتراحات والشكاوي في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي وكيل اللجنه، الاقتراح برغبة المقدم من النائب يسرى المغازى، بشأن ازدواج طريق المركز الإدارى الجديد الستامونى – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، لحين حضور المحافظ ووزارتى البترول والري.

كما وافقت لجنة الاقتراحات على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن صرف التعويضات للأهالى عن نزع ملكية (274) فدانًا لإقامة كوبرى محور نهر النيل – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

وقال ممثل الحكومة، إنه تم صرف دفعتين بمبلغ 25 و50 مليون جنيه، من التعويضات، فيما طلب النائب سمير رشاد أبو طالب، بصرف باقى

التعويضات للأهالى، وأوصت اللجنة بعمل محضر الأسبوع القادم بحضور الجهات المعنية وتحديد المساحات المملوكة لكل فرد منهم.





ووافقت اللجنة أيضا، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عامر الحناوى، بشأن إيقاف قطار VIP فى محطة دراو – محافظة أسوان، على أن يتم التنفيذ اعتبارا من وصول أول دفعة عربات فى أول يوليو القادم.

وقال ممثل هيئة السكة الحديد، أن محطة دراو بأسوان، يخدمها 28 قطار، بينهم قطارين فيهما خدمة vip، وإن المدينة بالفعل فيها كثافة سكانية كبيرة، ولكى توقف قطار فى محطة لازم توفر له عدد مقاعد، وإن محطة دراو من القطارات المدرجة فى الخطة.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن ضم مسار الترام القديم لتوسعة شوارع حى حلوان- محافظة

القاهرة، على أن يتم إدراجه فى خطة العام المالى القادم 2020/2021