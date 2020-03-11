AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة في البرلمان لإحكام الرقابة على منتجات المنظفات لمواجهة كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:19 م
صدى البلد
Advertisements
محمود فايد
تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إحكام الرقابة علي منتجات المنظفات بمختلف أنواعها المتداولة بالسوق فى ظل الجهود المبذولة من الحكومة  كإجراءات احترازية فى مواجهة فيروس كورونا.

وتضمن الطلب بأنه لا تزال الجهود القائمة من الدولة المصرية وكافة مؤسساتها فى إجراءاتها الإحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا مقدرة من الجميع، فى ظل الشفافية والوضوح التى يتم التعامل مع أي حالة من الحالات التي يتم كشفها عبر الجهات المعنية، بجانب  رؤي التوعية  والتنوير والثقيف بمختلف المحافظات للمواطنين لتوعيتهم.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية  لابد أن تمتد لأعمال الرقابة الحاسمة والفاعلة بالمجتمع، خاصة فيما يتعلق بمنتجات المنظفات التي يتم استخدامها من قبل المواطنين، فى ظل وجود بعض منعدمي الضمير الذين يستغلون مثل هذه الأزمات من خلال مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع المنتجات بدون أى رقابة أو تراخيص، مما تكون لها النتائج السلبية فى النهاية علي صحة المواطنين، وبدلا من إتخاذ إجراءاتهم الإحترازية من فيروس كورونا يصابوا بأمراض متعددة نتيجة المنتجات الغير صالحة التى تصنع فى هذه المصانع الغير مرخصة مما تكون مخالفة للمواصفات الصحية المنصوص عليها.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلي أن منتجات المنظفات وخاصة المناديل المبللة التى يتم الاستسهال فى أستخدامها لابد أن يكون عليها مراقبة دقيقة وفاعلة لوجود العديد من التحذيرات العلمية  الخاصة بضررها علي صحة الأطفال والمواطنين، ومن ثم  تصنيع أنواع منها عبر مصانع بير السلم، ستكون نتائجها  السلبية علي صحة المواطنين مضاعفة، ومن ثم  أعمال الرقابة علي منتجات المنظفات ضرورة مهمة فى ظل الإجراءات الإحترازية  للحفاظ علي حصة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: مصانع بير السلم وراء أزمة طفايات الحريق المغشوشة

محلية البرلمان تطالب بإلزام صاحب العقار بالتعاقد مع شركات متخصصة للأسانسيرات

أرواح معلقة في الهواء .. بيان عاجل للحكومة عن «أسانسيرات الموت».. نواب: لابد من محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن.. وبرلمانى يطالب بإصدار تراخيص تلائم السلامة الإنشائية

تحركات برلمانية لإدراج مصانع بير السلم داخل الاقتصاد الرسمي.. نواب: حفاضات أطفال وفوط غير صحية وكيلو الجبنة بـ 8 جنيهات.. ومطالب بتشريع قانوني لإعطاء مميزات وحوافز وضمانات لتسهيل دخولهم

طلب إحاطة للحكومة بشأن مواجهة ظاهرة فوضى العمالة في الصيدليات

تسبب أمراضا جلدية.. تحرك عاجل من البرلمان لمواجهة استخدام مواد سامة في صناعة حفاضات الأطفال

ترشيحاتنا

بعد الخلع.. تفاصيل جديدة حول انفصال أحمد إبراهيم وأنغام

الصيد غير القانوني ينهي حياة "زرافة بيضاء" فريدة من نوعها.. تفاصيل

تعرف على مستجدات البرنامج العلاجي لـ «حمدي فتحي»

احذر.. هذه الطرق تنقل فيروس كورونا من شخص لآخر

مفاجأة .. قمة الأهلي والزمالك فى طريقها لـ الإعادة بعد تأجيل مباريات الغد

تضرب 8 دول منهم مصر.. عاصفة التنين تبدأ بالعراق.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي سليم وشقيقتيها في لوك أسود.. شاهد

الصيد غير القانوني ينهي حياة "زرافة بيضاء" فريدة من نوعها.. تفاصيل

بعد السخرية منه وانتقاد والدته.. 10 صور لـ زوجة على ربيع بعد عودتها إليه.. شاهد