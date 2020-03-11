طلب إحاطة في البرلمان لإحكام الرقابة على منتجات المنظفات لمواجهة كورونا

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إحكام الرقابة علي منتجات المنظفات بمختلف أنواعها المتداولة بالسوق فى ظل الجهود المبذولة من الحكومة كإجراءات احترازية فى مواجهة فيروس كورونا.





وتضمن الطلب بأنه لا تزال الجهود القائمة من الدولة المصرية وكافة مؤسساتها فى إجراءاتها الإحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا مقدرة من الجميع، فى ظل الشفافية والوضوح التى يتم التعامل مع أي حالة من الحالات التي يتم كشفها عبر الجهات المعنية، بجانب رؤي التوعية والتنوير والثقيف بمختلف المحافظات للمواطنين لتوعيتهم.





وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية لابد أن تمتد لأعمال الرقابة الحاسمة والفاعلة بالمجتمع، خاصة فيما يتعلق بمنتجات المنظفات التي يتم استخدامها من قبل المواطنين، فى ظل وجود بعض منعدمي الضمير الذين يستغلون مثل هذه الأزمات من خلال مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع المنتجات بدون أى رقابة أو تراخيص، مما تكون لها النتائج السلبية فى النهاية علي صحة المواطنين، وبدلا من إتخاذ إجراءاتهم الإحترازية من فيروس كورونا يصابوا بأمراض متعددة نتيجة المنتجات الغير صالحة التى تصنع فى هذه المصانع الغير مرخصة مما تكون مخالفة للمواصفات الصحية المنصوص عليها.





ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلي أن منتجات المنظفات وخاصة المناديل المبللة التى يتم الاستسهال فى أستخدامها لابد أن يكون عليها مراقبة دقيقة وفاعلة لوجود العديد من التحذيرات العلمية الخاصة بضررها علي صحة الأطفال والمواطنين، ومن ثم تصنيع أنواع منها عبر مصانع بير السلم، ستكون نتائجها السلبية علي صحة المواطنين مضاعفة، ومن ثم أعمال الرقابة علي منتجات المنظفات ضرورة مهمة فى ظل الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي حصة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.