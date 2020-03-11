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سيارات

أوبر تختبر تقنية القيادة الذاتية كبديل عن السائقين

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:39 م
أوبر
أوبر
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أعلنت شركة "أوبر" الأمريكية، عملاق خدمات النقل التشاركي عبر الأجهزة المحمولة، عن اختبار تقنية جديدة فى بعض سياراتها، في خطوة من المحتمل أن تدر عليها بعض الإيرادات.

وتستمر الشركة فى الاختبارات بعد التوقف لمدة عامين بسبب حادث تصادم مروع أدى الى مقتل شخص فى ولاية أريزونا الأمريكية. 

وبحسب ما ذكر موقع " Techcrunch " أن أوبر بدأت فى تشغيل خدمة القيادة الآلية بالشوارع والطرق العامة فى العديد من المدن هى سان فرانسيسكو، وتورونتو، والعاصمة واشنطن. 

وأضافت الشركة أنها بدأت اليوم بتشغيل سيارتين من نوع Volvo  طراز XC90 ذاتية القيادة تعمل في شوارع سان فرانسيسكو فى أوقات النهار ، وعند الليل يتم إيقاف الخدمة و العمل من خلال سائقين أوبر. 

وقالت أوبر إن اختبارات القيادة الذاتية "Uber’s self-driving " محدودة المدن في البداية، لكننا نتطلع إلى زيادة جهودنا في الأشهر القادمة لتشغيل الخدمة فى جميع أنحاء العالم.

وكانت هناك بعض الشائعات بأن Uber  قد باعت السيارات ذاتية القيادة بعد حادثة مقتل احد الأشخاص، بسبب هذه الميزة الجديدة، ولكن يحدث العكس الآن وتعمل الشركة على زيادة عدد المستخدمين الذين يفضلون تجربة القيادة الآلية.
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