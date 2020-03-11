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برلمان

الوقاية خير من العلاج.. الطرق الصوفية تؤجل كل احتفالاتها بسبب كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:26 م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر
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أحمد أيمن
أعلن رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى ارجاء الاحتفالات الدينية والموالد من باب المسئولية الاخلاقية والدينية والوطنية.
 
وقال  المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل، أن رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية الدكتور القصبى قد اجتمع بأعضاء المجلس الاعلى للطرق الصوفية والذى اتخذ قرارا بارجاء الاحتفالات الدينية من باب الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين والنفس الانسانية وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بإرجاء التجمعات والاحتفالات فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين. 

وأضاف قنديل أن القصبى طالب وسائل الاعلام بتحرى الدقة وعدم التهويل حتى لانؤثر بالسلب على اقتصادنا الوطنى ولا التهوين والاعتماد على البيانات الرسمية للدولة فى صحة المواطنين وان يبتعدوا عن الاجتهاد، مشيرا الى أن الطرق الصوفية فى مقدمة الصفوف طالما احتاجها الوطن فى اى مهام.
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