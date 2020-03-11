6 وربع م)) تؤدي إلى الانتحار.. أعراض خطيرة لـ الاضطراب العاطفي

يعد الاضطراب العاطفي الموسمي نوعًا من الاكتئاب المرتبط بالتغيُّرات الموسمية، وتأتي أعراضه مستنزفةً طاقتك وباعثةً شعور بتقلب المزاج بداخلك، وقليلًا ما يتسبب الاضطراب العاطفي الموسمي في حدوث اكتئاب في الربيع









وفقًا لموقع mayoclinic، قد تشمل علامات الاضطراب العاطفي الموسمي وأعراضه ما يلي:





- الشعور بالاكتئاب معظم اليوم في أغلب الأيام

- فقد الاهتمام بأنشطة كنت تستمتع بها سابقًا

- انخفاض النشاط

- وجود مشكلات تتعلق بالنوم

- الشعور بتغيرات في الشهية أو الوزن

- الشعور بالخمول أو الاهتياج

- الشعور باليأس أو فقدان الأمل أو الذنب

- تردُّد أفكار حول الموت أو الانتحار





الاضطراب العاطفي الموسمي المرتبط بالخريف والشتاء





قد تتضمن الأعراض الخاصة بالاضطراب العاطفي الموسمي المرتبط ببداية الشتاء، الذي يُطلق عليه أحيانًا اكتئاب فصل الشتاء، ما يلي:





- فرط النوم

- تغيرات الشهية، وخاصةً اشتهاء تناول أطعمة عالية الكربوهيدرات

- زيادة الوزن

- الإرهاق أو نقص الطاقة







