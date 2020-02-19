نتيجة لا تخطر ببالك.. تفاحة واحدة يوميا تقضي على مرض خطير

يصاب كثير من الأفراد بمرض الخرف أو ما يدعى الزهايمر، نتيجة عدة أسباب منها الوراثية أو نتيجة مرض.





ويقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي صحي ، وتناول الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد، وكذلك عوامل نمط الحياة مثل التمارين الرياضية والنوم ، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.





ووفقًا لموقع healthline فان مركبات الفلافونويد هي مركبات متعددة البوليفينول توجد في الفواكه مثل التفاح والكمثرى والخضروات مثل السبانخ واللفت، وكذلك الشوكولاته والشاي والنبيذ.





وأفادت دراسة نشرت في الصيف الماضي بأن استهلاك الفلافونويد يمكن أن يحسن صحة القلب ويقلل من خطر الاصابة بالسرطان، ولكن الدراسة الجديدة هي أول بحث يظهر أن هذه المركبات يمكن أيضا أن تكون مفيدة لصحة الدماغ.