التضامن: انتشار فرق التدخل السريع ومراكز للإغاثة جمهوريًا لمواجهة سوء الطقس

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كافة مديريات التضامن الاجتماعي ومراكز الاغاثه المنتشرة علي مستوى المحافظات وفرق أطفال بلا مأوي والتدخل السريع والهلال الأحمر المصري على مستوى محافظات الجمهورية باتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقع أن تبدأ من الغد .





وأوضحت القباج أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل .





واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي انه تم مراجعة خطه الهلال الاحمر المصري لمواجهة لتقلبات الأحوال الجويه، وجارى استدعاء فرق الطوارئ للتواجد في جميع المحافظات بالتجهيزات المطلوبة و التي تشمل حقائب الإسعافات الاوليه و اجهزه الصدمات.





وتم التأكد من جاهزيه المخزون الخاص بادوات الإغاثة في جميع الفروع و الفروع الإقليمييه، كما تم وضع اليات المتابعه الدقيقة من غرفه العمليات المركزيه للأحداث و الربط مع شركاء العمل و إعداد التقارير.





كما شكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مركزية من قيادات الوزارة لمتابعة خطة العمل خلال الأيام القادمة وتنسيق الجهود وضمان سرعة التدخل .