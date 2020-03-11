التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول من مباراة إنبي وبيراميدز

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي إنبي وضيفه بيراميدز بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري المصري .



