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رياضة

التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول من مباراة إنبي وبيراميدز

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:50 م
إنبي بيراميدز
إنبي بيراميدز
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حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي إنبي وضيفه بيراميدز بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري المصري .

وتمكن لاعبو الفريقين من تبادل الهجمات  دون إحراز أي أهداف على الرغم من تمكن لاعبو إنبي  من فرض الهجمات والكرات العرضية التي كادت أن تسكن شباك بيراميدز .

وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول تمكن لاعبو بيراميدز من فرض بعض الهجمات التي كادت أن تسكن شباك إنبي قبل أن يتمكنوا من التصدي لها والحفاظ على شباكهم .



وجاء تشكيل إنبي لمواجهة بيراميدز كالتالي :-

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم فؤاد ، رامي صبري ، إبراهيم يحيى ، علي فوزي.

خط الوسط: عبدالرحمن عماد ،عبدالرحمن عامر ، محمد رزق.

خط الهجوم : محمد بسيوني ، محمود قاعود ، محمد شريف.

بينما جاء تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي كالتالي :-

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر ، علي جبر ، أحمد أيمن منصور ، محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة ، أحمد توفيق ، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمد فاروق ، إبراهيم حسن، إيريك ترواري.

ويحتل إنبي المركز السادس برصيد" 25" نقطة بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد"29"، نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري.

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