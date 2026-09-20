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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة سودانية في عين شمس لـ 20 أكتوبر للمرافعة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة سيدة سودانية وتقطيع جثمانها بمنطقة عين شمس لـ 20 أكتوبر.

تفاصيل القضية 

كانت جهات التحقيق أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليه تهمة إنهاء حياة المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، ثم تقطيع جثمانها والتخلص من أجزائه في أماكن متفرقة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وجاء في أمر الإحالة أن الواقعة حدثت خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، حيث بيت المتهم النية على ارتكاب الجريمة، وسدد للمجني عليها طعنة في العنق باستخدام سكين، ما أودى بحياتها، بحسب ما أثبته تقرير الصفة التشريحية، قبل أن يستخدم منشارًا حديديًا في تقطيع الجثمان وإخفاء أجزاء الجثمان.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم أيضًا تهم إحراز سلاحين أبيضين “سكين ومنشار حديدي” دون مسوغ قانوني، وإخفاء جثمان المجني عليها دون إبلاغ جهات التحقيق المختصة، وقبل توقيع الكشف الطبي الشرعي لبيان سبب الوفاة.

مجمع محاكم العباسية جنايات القاهرة محاكمة المتهم بإنهاء حياة سيدة

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