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فن

إليسا تطالب بإغلاق حدود لبنان بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:29 م
إليسا
إليسا
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محمد نحلة

نشرت الفنانة إليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر تطالب فيها بإغلاق الحدود اللبنانية بسبب إنتشار فيروس كورونا.


وكتب:" شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفو الطيارات من ميلانو بس احزرو شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك؟ يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟، سكروا حدودنا".


وكانت قد تحدثت الفنانة إليسا في  مع جمهورها عن طريق طرح الأسئلة بشأن  ألبومها القادم وحياتها الفنية، وردت عليهم عبر ستورى على "إنستجرام". 


وحرصت على عدم ذكر اسم الألبوم واكتفت من ذكر أول حرف منه و هو " س" وأكدت أنها لن تعتزل الفن ولن يكون الألبوم القادم هوآخر أعمالها قائلة: "سأكمل بمفردي وسأنتج لنفسي". 


وتابعت :" أن هناك 5 أغاني في الألبوم باللهجة اللبنانية والباقي باللهجة المصرية و تعاونت  مع الشاعر أمير طعيمة في أغنيتين وأغنية مع زياد برجي ووليد سعد وآخرين. 


 وأضافت إلى إن هناك احتمال كبير لغناء تتر إحدى المسلسلات الدرامية في رمضان وسوف تحيى حفل غنائي قريبًا في السعودية. 


وانتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقى مصري.
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