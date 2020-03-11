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برلمان

لا يوجد مبرر.. برلماني: تعليق الدراسة يُسيء لسُمعة الدولة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:09 م
طلاب
طلاب
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أحمد أيمن
رفض النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، مطالب تعليق الدراسة بالمدارس بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر للتعليق نظرًا لعدم وجود خطر على الطلاب في ظل انحسار الفيروس في مصر وقلة أعداد المصابين به.

وطالب بركات في تصريحات لـ"صدى البلد"، أولياء الأمور والمواطنين بعدم الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا والأخبار الكاذبة المنتشرة بشأن كورونا وارتفاع أعداد المصابين به داخل مصر، مشددا على ضرورة الالتزام ببيانات وزارة الصحة.

وأشار عضو لجنة التعليم، إلى أن تأجيل الدراسة تم في الدول التي تعاني من انتشار الفيروس وكثرة ضحاياه، محذرا من اتخاذ القرار داخل مصر، نظرا لكونه يسيء لسمعة الدولة كما ينشر حالة الذعر بين المواطنين.

وأوضح النائب أن الدولة قررت إلغاء الموالد والتجمعات أكثر من 1000 شخص، كإجراء احترازي خاصة في عدم أهمية مثل هذه التجمعات لكن الوضع يتختلف بالنسبة للدراسة التي تعد أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه.
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