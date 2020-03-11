إطلالة رقيقة .. هبة مجدي تتألق بـ الأسود





وظهرت هبة مجدي، بجاكيت جلد يليق بها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بساعة يد وقرط له طراز خاص يناسب إطلالتها الجذابة.





ووضعت ميك اب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاه باللون الروز.





وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تلائم إطلالتها، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها ..





واليكم الصور التي توضح إطلالتها....

نشرت الفنانة هبة مجدي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بإطلالة ساحرة وأنيقة.