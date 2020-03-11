AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إطلالة رقيقة .. هبة مجدي تتألق بـ الأسود

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:31 م
هبة مجدي
هبة مجدي
Advertisements
آلاء حسن
نشرت الفنانة هبة مجدي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بإطلالة ساحرة وأنيقة. 

وظهرت هبة مجدي، بجاكيت جلد يليق بها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بساعة يد وقرط له طراز خاص يناسب إطلالتها الجذابة. 

ووضعت ميك اب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاه باللون الروز. 

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تلائم إطلالتها، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها .. 

واليكم الصور التي توضح إطلالتها....
View this post on Instagram

❤️

A post shared by Heba Magdi (@heba_magdi) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتشرب قصب.. سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة داخل محل عصائر

بـ الكاجوال.. زوجة خالد سليم تبهر متابعيها من باريس

أثارت الجدل بشعرها .. 5 صور لـ سهير رمزي بعد خلع الحجاب

بـ بنطلون مقطع .. راندا البحيري تُشعل إنستجرام

ترشيحاتنا

قرار جديد من وزير التعليم لمواجهة فيروس كورونا

الإسكان: قطع المياه عن بعض المناطق بسبب الطقس.. فيديو

الجمهور يهاجم لقاء الخميسي بسبب فيروس كورونا

فيديوجراف| ماذا حدث للشاب الصيني صاحب فيديو الطريق الدائري

بإطلالة ساحرة.. ميريهان حسين تتعرض لـ المعاكسة من معجب

ضربة موجعة لـ beIN SPORTS.. الكاف يعلن طرح مزايدة جديدة على بطولاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشراشيب وماكياج جذاب.. زوجة تامر حسنى تستعرض جمالها.. شاهد

مطابخ أمريكية صغيرة.. 10 نصائح للعروس قبل اختيار المطبخ

هارب من السجن .. تفاصيل مقتل عنصر خطر فى مواجهة الأمن العام بصحراء الاسماعيلية