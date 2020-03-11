القنصل العمالي يكشف عن أحوال المصريين بـ إيطاليا بعد تفشي كورونا.. فيديو

طمأن مجدي حسين، القنصل العمالي في مدينة ميلانو، المصريين على صحة أبناء الجالية المصرية في مدينة ميلانو الإيطالية بعد تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، مُطالبًا إياهم بالابتعاد عن الشائعات المُغرضة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.





وقال "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، عبر فضائية "المحور"، إن رئيس الوزراء الإيطالي أصدر تعليمات بتواجد المواطنين في منازلهم حرصًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك من أجل تطهير الدولة بأكملها.





وأضاف القنصل العمالي في مدينة ميلانو أن كبار رجال الجالية المصرية تجمعوا على قلب رجل واحد وجمعوا مواد غذائية وعينية وتوجهوا بها للمنطقة الخطرة المحظورة في إيطاليا.





وأكد القنصل العمالي أن هذه الخطوة ال مصرية لم يسبق لأي دولة أخرى القيام بها، مشيدًا بإشراف السفير والقنصل المصري في إيطاليا على مساعدة الجالية المصرية وحل مشكلاتها.





كما وجّه رئيس القنصل العمالي في مدينة ميلانو، الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على تشكيل لجنة للطوارئ لإدارة أزمة فيروس كورونا مع جميع المستشارين في كل الدول، واحتواء تلك الأزمة حفاظًا على صحة المصريين في الداخل والخارج.