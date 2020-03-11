"رقصوني يابا".. حكيم يشعل إنستجرام بصورة وتعليق

نشر الفنان حكيم، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وعلق حكيم على الصورة " رقصوني يابا فرحوني يابا " .
وتفاعل معه عدد كبير من الجماهير وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
"مسء الفل والياسمين ياغالي" و"قلب القلب انت" و"ربنا يفرح قلبك بكل خير".
وطرح المطرب حكيم منذ عدة أيام، أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب، من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي، وكلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.
"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.