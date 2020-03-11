"رقصوني يابا".. حكيم يشعل إنستجرام بصورة وتعليق

وطرح المطرب حكيم منذ عدة أيام، أحدث أغنياته "قلبي يا ناس" على يوتيوب ، من ألبومه الجديد "الرجل الصح"، وهي أغنية رومانسية بمناسبة عيد الحب، من إخراج مازن نيازي ، وكلمات عصام حجاج ، وألحان تامر حجاج ، وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي .





"الراجل الصح" ألبوم متنوع يضم ألوانا مختلفة من الأغاني، وحققت جميعها نجاحات ضخمة عبر يوتيوب.