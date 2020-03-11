بيان عاجل من السفارة السعودية في القاهرة بسبب الطقس

أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا عاجلا لرعاياها حذرت خلاله من موجة الاضطرابات في الاحوال الجوية.





وقالت السفارة السعودية في القاهرة في بيان على تويتر إنه:"نظرًا لتوقع الهيئة المصرية العامة للأرصاد بأن جمهورية مصر العربية سوف تتعرض لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقع هطول أمطار غزيرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق ١٢ مارس وحتى يوم السبت ١٤ مارس ٢٠٢٠م".





وأضاف السفارة في بيانها:"تهيب سفارة المملكة في القاهرة بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين في جمهورية مصر العربية بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم ومتابعة ما يصدر من بيانات عن الحكومة المصرية، والالتزام بإرشاداتها، مع عدم الخروج إلا عند الضرورة، أو البقاء في أماكن مفتوحة، أو الاقتراب من الأسوار أو الأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق".





وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول ي أصدر قرارا بمنح العاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 12 مارس عام 2020، وذلك لظروف الأحوال الجوية الحادة المتوقعة فى هذا اليوم".



