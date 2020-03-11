AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل من السفارة السعودية في القاهرة بسبب الطقس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:01 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا عاجلا لرعاياها حذرت خلاله من موجة الاضطرابات في الاحوال الجوية.

وقالت السفارة السعودية في القاهرة في بيان على تويتر إنه:"نظرًا لتوقع الهيئة المصرية العامة للأرصاد بأن جمهورية مصر العربية سوف تتعرض لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقع هطول أمطار غزيرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق ١٢ مارس وحتى يوم السبت ١٤ مارس ٢٠٢٠م".

وأضاف السفارة في بيانها:"تهيب سفارة المملكة في القاهرة بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين في جمهورية مصر العربية بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم ومتابعة ما يصدر من بيانات عن الحكومة المصرية، والالتزام بإرشاداتها، مع عدم الخروج إلا عند الضرورة، أو البقاء في أماكن مفتوحة، أو الاقتراب من الأسوار أو الأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق".

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول ي أصدر قرارا بمنح العاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 12 مارس عام 2020، وذلك لظروف الأحوال الجوية الحادة المتوقعة فى هذا اليوم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رياح كثيفة وأمطار ... الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة القادمة .. فيديو

تستمر لـ الجمعة.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس غد

السعوديون يرفضون تركيا.. إحصاء رسمي لحكومة أردوغان يكشف الحقيقة

تحذير مهم من السفارة السعودية لرعايا المملكة في بريطانيا

تحذير قوي من الكويت لمواطنيها في هولندا

بيان مهم من السفارة المصرية في الكويت بشأن كورونا

ترشيحاتنا

هازال كايا نجمة العشق الممنوع تخسر وزنها بعد الولادة..صور

محمد رمضان يواصل استفزاز متابعيه على السوشيال.. شاهد

حقيقة موت فيروس كورونا في العاصفة الترابية

صدمة قوية لـ الزمالك.. التظلمات تعتمد خسارة الفريق فى قمة الأهلي

طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا فى الصين.. تفاصيل

ضربة موجعة لـ beIN SPORTS.. الكاف يعلن طرح مزايدة جديدة على بطولاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سكودا .. من ورشة لصناعة الدراجات فى قرية لعملاق صناعة السيارات عالميًا

شاهد.. إيطاليا تسقط إبراهيموفيتش ..أتليتكو مدريد يخطط لإسقاط العملاق محمد صلاح