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رياضة

كلوب وسيميوني يرفضان التصافح بالأيدي بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، التصافح بالأيدي، خوفًا من فيروس كورونا.

وظهر كلوب وسيميوني قبل المباراة خارج أرضية الميدان، وهما يتصافحان بكتفيهما، بدلًا من التصافح بالأيدي، خوفًا من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا وباءً عالميًا بشكل رسمي.

يذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، انتهت بفوز نادي أتليتكو مدريد بهدف نظيف، سجله اللاعب ساؤول نيجيز.
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