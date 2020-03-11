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تعليم

لمواجهة كورونا.. تعديل خطة الدراسة وتعليق جميع الأنشطة الطلابية بجامعة جنوب الوادي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:05 م
لمواجهة كورونا..
لمواجهة كورونا.. تعديل خطة الدراسة وتعليق كافة الأنشطة الطلا
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يوسف رجب
أعلن الدكتور يوسف غرباوي- رئيس جامعة جنوب الوادى، عن حزمة من القرارات في إطار الجهود المختلفة نحو مواجهة فيروس كورونا من بينها تكثيف ساعات الدراسة العملية ومحاولة الانتهاء من الدروس العملية قبل شهر رمضان ومراجعة خطط الكليات في إطار الوقاية والحماية والمتاح بالمخازن من منظفات ومطهرات. 

جاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس الجامعة، مع مجلس عمداء الكليات في هذا الشأن بحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير حمدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وشدد رئيس الجامعة، على تفعيل دور إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية للعمل بكافة أرجاء الجامعة والتواجد لعمداء الكليات بين الطلاب على مدار ساعات اليوم الدراسي للتطمين والدعم والمساندة، مطالبًا بتعقيم القاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية بالكامل.

أكد رئيس الجامعة، اعتبار لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة في حالة انعقاد دائم وطالب أيضا بالإسراع بمعدلات التعليم عن بعد من خلال رفع المحاضرة المسجلة على مواقع الكليات، معلنًا تعليق كافة الرحلات الطلابية والأنشطة الطلابية والفعاليات الغير مرتبطة بالعملية التعليمية. 

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