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تعليم

إيقاف الأنشطة وتقليل ساعات اليوم الدراسي وموقع للدراسة بالمنزل .. إجراءات جديدة حمائية من كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:56 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي


قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجابات قاطعة لجميع الأسئلة الشائعة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الاخيرة و خاصة مع ظهور حالات كورونا في مصر.


قال وزير التربية والتعليم : تستمر الدراسة في جمهورية مصر العربية في المدارس والجامعات بلا تغيير  ، و لا تغيير في المحتوي التعليمي المستهدف للانتقال من سنة دراسية الي السنة الأعلي ، و لا تغيير في جدول الامتحانات او الخريطة الزمنية التي اعلنتها الوزارة في بداية العام.


كما أضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا : لقد قررنا إيقاف الأنشطة التربوية مثل التربية الفنية -التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي .... الخ ، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة والامتحانات بكافة المراحل التعليمية والاكتفاء بتدريس المواد الدراسية في الفترة المتبقية من خطة توزيع المناهج وذلك حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى.


وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من هذا القرار تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي وتفادي بعض التجمعات والاحتكاك في بعض الأنشطة والتركيز علي المواد الأساسية في هذه الظروف مع تجاوز بعض مشاكل عجز المعلمين ، ولفت الوزير إلى أن كلمة "الأنشطة" تعود علي الأنشطة "اللاصفية" مثل الرحلات والمعسكرات والمهرجانات ....الخ وكذلك الأنشطة "التربوية" مثل التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي -الكمبيوتر ....إلخ.


واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلًا : ستقوم كل مدرسة بإعادة تنظيم الجدول المدرسي بعد إيقاف الحصص المخصصة للأنشطة التربوية مما يعود على تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي.


وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سوف تطبق الوزارة حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية وسوف نعلن عنها مطلع الأسبوع القادم ان شاء الله.


وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا توجد حالة إيجابية واحدة ، والحمد لله، في مدارسنا المصرية ونجتهد جميعًا أن نحمي كل طالب مصري وكل مواطن مصري من الإصابة لا سمح الله ونرجو من الأهالي الاهتمام بمتابعة الأطفال والتركيز علي النظافة الشخصية وإبلاغ الزائرة الصحية او الأخصائي الاجتماعي بأي اشتباه في أعراض المرض ، مشيرًا إلى انه في حالة اكتشاف حالة إيجابية، لا قدر الله، سوف يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع السيد المحافظ.


وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث الي الصف الثالث الاعدادي في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا.


وقال وزير التربية والتعليم :  في حال تعليق الدراسة في أي مدرسة او ادارة "في احوال الضرورة" سوف يتم اللجوء لهذا الموقع الالكتروني.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الصفوف من الاول حتى الثالث الثانوي ، فتستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصري والتقنيات الحديثة.
 
وقال وزير التربية والتعليم : أما الصفوف من KG1 حتي الصف الثاني الابتدائي فهي علي النظام الجديد الخالي من الامتحانات.


وأخيرًا أعلن وزير التربية والتعليم أنه سوف تراقب الدولة المصرية الوضع المحلي والدولي علي مدار الساعة وتستجيب لأي مستجدات بما يضمن حماية كل طفل مصري.

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