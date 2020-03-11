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أخبار العالم

كورونا يسبب الذعر لـ أردوغان.. شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:11 م
كورونا يسبب الذعر
كورونا يسبب الذعر لـ أردوغان
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سمر صالح
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، داخلًا قاعة البرلمان متبوعًا بكاميرا حرارية؛ يمكنها فحص الأشخاص الذين يلتقيهم، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبعد امتناع أردوغان عن مصافحة مسؤولين أوروبيين في بروكسل منذ أيام، ظهر في البرلمان التركي دخول الرئيس التركي فى حالة رعب من الفيروس.

وبدأ أردوغان فحص المصورين الصحفيين والساسة، الذين تجمعوا حول الرئيس لدى وصوله البرلمان في اليوم، الذي تأكدت فيه أول حالة إصابة بالفيروس في تركيا.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتخذ فيها أردوغان إجراءات لحماية نفسه من الفيروس المستجد؛ حيث نأى أردوغان، البالغ من العمر 66 عامًا، بنفسه عن مصافحة شخصيات بارزة هذا الأسبوع، واكتفى بوضع يده على صدره خلال اجتماعات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل، ومع سفراء جدد في أنقرة.

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