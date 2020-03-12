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تعليم

تعطيل الدراسة بجميع مدارس وجامعات مصر اليوم لسوء الأحوال الجوية

الخميس 12/مارس/2020 - 05:07 ص
طلاب مدارس
طلاب مدارس
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قســـم التعليــم
تشهد مدارس وجامعات جمهورية مصر العربية اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 ، تعطيلا للدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك وفقًا للتقرير الذى تلقاه مجلس الوزراء من الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن تقرير الأرصاد أفاد بأنه من المتوقع أن تسقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مناشدًا المواطنين بتوخى الحذر فى ظل هذه الأجواء غير الطبيعية.
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