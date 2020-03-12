تناول البروتينات.. استشاري مناعة يكشف عن أفضل الأطعمة لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو





وأضاف "الحداد" خلال وجوده ضيفا ببرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه إذا تم الاضطرار بالتواجد في التجمعات يجب إرتداء الكمامات خلال تلك التجمعات وهناك انواع منها وهي كمامات من الممكن أن تستخدم لمدة أسبوع وكمامة يجب تغييرها يوميا.





وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أن نسبة الإصابة بين الأطفال قليلة جدا ونسبة الوفيات منعدمة مؤكدا أن الأطعمة التي تحتوي على بروتينات حيوانية هامة لتكوين وتقوية الجهاز المناعي.









وقال رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح إنه يجب تناول ملعقة من عسل النحل يوميًا على الريق مع الليمون بماء دافئ وتطهير الأسطح بالكلور باستمرار.