تناول البروتينات.. استشاري مناعة يكشف عن أفضل الأطعمة لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو

أكد دكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أن المناعة تعتبر بمثابة خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا مؤكدًا أن فكرة الكمامة هامة فهناك مرضى من الهام أن يرتدوها خاصة كبار السن ومرضى السكر والروماتويد.
وأضاف "الحداد" خلال وجوده ضيفا ببرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه إذا تم الاضطرار بالتواجد في التجمعات يجب إرتداء الكمامات خلال تلك التجمعات وهناك انواع منها وهي كمامات من الممكن أن تستخدم لمدة أسبوع وكمامة يجب تغييرها يوميا.
وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أن نسبة الإصابة بين الأطفال قليلة جدا ونسبة الوفيات منعدمة مؤكدا أن الأطعمة التي تحتوي على بروتينات حيوانية هامة لتكوين وتقوية الجهاز المناعي.
وأشار دكتور أمجد الحداد إلى أن هناك مكملات غذائية لتحفيز الجهاز المناعي "كفيتامين سي" الموجود في البرتقال واليوسفي والكيوي والجوافة إضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك "الثوم والبصل" في غذائنا اليومي.
وقال رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح إنه يجب تناول ملعقة من عسل النحل يوميًا على الريق مع الليمون بماء دافئ وتطهير الأسطح بالكلور باستمرار.