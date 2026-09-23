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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخارجية: تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم في بعثات مصر بالخارج

الخارجية: تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم في بعثات مصر بالخارج
الخارجية: تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم في بعثات مصر بالخارج
أ ش أ

بدأت بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في أنحاء العالم، إعفاء كبار السن (كل من تجاوز 70 عاماً) وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة من ضرورة التسجيل والحجز الإلكتروني المسبق لإجراء المعاملات القنصلية، حيث يمكن لأي منهم التوجه مباشرة إلى البعثة التي تقع في نطاق إقامته وتلقي الخدمات دون حجز الموعد مسبقاً.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بتوفير كافة سبل الرعاية للمصريين بالخارج من كافة الفئات العمرية، وخاصة من كبار السن وذوي الهمم، واستجابة لطلبات المصريين بالخارج التي تلقاها السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة والمصريين بالخارج.

وتواصل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، العمل على برامج التحول الرقمي للخدمات القنصلية للتيسير على جميع المواطنين.

بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في أنحاء العالم ذوي الاحتياجات الخاصة التسجيل والحجز الإلكتروني المسبق المعاملات القنصلية

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