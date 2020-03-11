محمد صلاح يراوغ 3 لاعبين ويهدر فرصة الهدف الثاني لـ ليفربول

أهدر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريقه، في المباراة التي تجمعه بنظيره نادي أتليتكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وراوغ محمد صلاح لودي وفيليبي وسافيتش مدافعو نادي أتلتيكو مدريد دفعة واحدة، وسدد كرة رائعة بباطن القدم، لكنها علت مرمى أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد، مهدرًا أخطر فرص ليفربول في الدقيقة 86.



