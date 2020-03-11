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رياضة

محمد صلاح يراوغ 3 لاعبين ويهدر فرصة الهدف الثاني لـ ليفربول

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
أهدر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريقه، في المباراة التي تجمعه بنظيره نادي أتليتكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وراوغ محمد صلاح لودي وفيليبي وسافيتش مدافعو نادي أتلتيكو مدريد دفعة واحدة، وسدد كرة رائعة بباطن القدم، لكنها علت مرمى أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد، مهدرًا أخطر فرص ليفربول في الدقيقة 86.

يُذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، انتهت بفوز نادي أتليتكو مدريد بهدف نظيف، سجله اللاعب ساؤول نيجيز.
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