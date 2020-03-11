شيخ الطريقة الخلوتية: نثمن قرار تعليق الموالد وطالبنا بتطبيقه بسبب كورونا.. فيديو

علق محمد عبد الخالق شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، على تعليق إقامة الموالد بسبب فيروس كورونا من اجل منع انتشاره بين التجمعات.





وأضاف محمد عبد الخالق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" أ نا أول من طالب بتأجيل الموالد حرصا على الشعب المصري من أي أوبئة او فيروسات".





وتابع محمد عبد الخالق:" أغلب الطرق الصوفية توافق على قرار الحكومة بتعليق الموالد، و نثمن قرار الحكومة المصرية بتعليق الموالد لمنع انتشار الفيروس".





وأكمل محمد عبد الخالق:" جميع أبناء الطرق الصوفية في المحافظات والأقاليم والقرى سوف يقوم نواب تلك الطرق بتفهيم الأبناء خطورة فيروس كورونا لأنه وباء عالمي".



