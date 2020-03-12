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أخبار البلد

الطفولة والأمومة: تفعيل لجان حماية الطفل بالمجتمعات العمرانية الجديدة

الخميس 12/مارس/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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امل مجدي
عقد المجلس القومى للطفولة والأمومة ورشة عمل تدريبية بمدينة القاهرة الجديدة لأعضاء لجنة الحماية الفرعية في إطار سعي المجلس  لتطوير وتفعيل منظومة حماية الطفولة الوطنية وبالتعاون مع السيد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بهدف بناء قدراتهم على مفهوم حماية الطفل وآليات العمل والتنسيق مع خط نجدة الطفل 16000.

وذلك تفعيلا للجان الحماية الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة التي تضم ثلاث أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وهم " جهاز التجمع الخامس، والتجمع الثالث، والتجمع الأول" ، وتم تفعيل اللجنة الحماية الفرعية بالتنسيق مع المهندسة سلوى بيومي نائب رئيس جهاز التجمع الخامس ورئيس اللجنة الفرعية بجهاز القاهرة الجديدة وتم التدريب بمجلس الأمناء وبحضور كل من أعضاء اللجنة " مديري إدارة التضامن والصحة ولتعليم وممثلي المجتمع المدني واعضاء من الأجهزة المدن الثلاثة.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن تفعيل لجان حماية الطفل بالمجتمعات العمرانية الجديدة هو أمر بالغ الأهمية وأن المجلس يعمل بجدية على تطوير منظومة حماية الطفل المصرى لافتة إلى أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة نحو مأسسة لجان حماية الطفل . 

تخلل التدريب التعريف بمهام المجلس وخط نجدة الطفل 16000 وآليات عمله والإطار التشريعي لمنظومة حماية الطفل وحماية الأطفال من العنف والإساءة في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تم تدريبهم على الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال.
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