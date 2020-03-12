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أخبار العالم

السعودية تعلن تعافي أول حالة بـ فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تعافي أول حالة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" على أراضيها، وتسجيل 24 إصابة جديدة. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": " تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس، كما تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأضافت: "الحالتان الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق، والحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقًا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران".

وتابعت: "وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة".

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