إنتر الإيطالي يعلن وقف كل نشاطاته بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته بسبب فيروس كورونا"كوفيد 19".





ونشر النادي الإيطالي بيانًا أكد فيه إيقاف جميع نشاطات فريق كرة القدم، بما فيها المشاركات في البطولات القارية، أو حتى خوض التمرينات وذلك بسبب فيروس كورونا.





وكان نادي يوفنتوس قد أعلن إصابة لاعبه دانيال روجاني بفيروس كورونا، وهو الذي كان متواجدًا في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لاعبي الفريقين.





يذكر أنه قد تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا، حتى مطلع شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن القرار كان يسمح للفرق الإيطالية بلعب البطولات القارية.





وكان الإتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل مباراة خيتافي وإنتر في ذهاب دور الـ 16، لبطولة الدوري الأوروبي، بسبب فيروس كورونا.