AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنتر الإيطالي يعلن وقف كل نشاطاته بسبب فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 01:08 ص
إنتر
إنتر
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته بسبب فيروس كورونا"كوفيد 19".

ونشر النادي الإيطالي بيانًا أكد فيه إيقاف جميع نشاطات فريق كرة القدم، بما فيها المشاركات في البطولات القارية، أو حتى خوض التمرينات وذلك بسبب فيروس كورونا.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن إصابة لاعبه دانيال روجاني بفيروس كورونا، وهو الذي كان متواجدًا في مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى أنه سيتم فرض عزل طبي والكشف على لاعبي الفريقين.

يذكر أنه قد تم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إيطاليا، حتى مطلع شهر إبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن القرار كان يسمح للفرق الإيطالية بلعب البطولات القارية.

وكان الإتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل مباراة خيتافي وإنتر في ذهاب دور الـ 16، لبطولة الدوري الأوروبي، بسبب فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشجع صيني السبب.. فيروس كورونا يهدد الكرة في إيطاليا

رسميًا.. مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بدون جمهور

رسميًا.. تحديد موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بسبب كورونا

حرب الصدارة.. يوفنتوس يستضيف إنتر ميلان بـ الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

قمة الصمت.. ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. عاصفة التنين تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. رسائل وزير التعليم لـ الماميز

كورونا يضرب يوفنتوس.. روجاني يعلن إصابته بالفيروس

تعرف على سر بائعة الكبدة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي

بينهم 21 مصريا.. السعودية تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

هاني الناظر يحذر من مرض ينتشر بكثرة في فصل الربيع.. فيديو

انقطاع للكهرباء وأمطار شديدة الغزارة.. تحذيرات قوية من طقس الغد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين العروسة؟.. شاهد شبكة حمو بيكا تصدم الجمهور

بعد تراجعهما عن الطلاق.. 20 صورة تبرز جمال زوجة على ربيع .. شاهد

بعد غيابها سنوات.. شاهد.. إطلالات جيهان فاضل في عيد ميلادها الـ 51