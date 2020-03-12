مرتضى منصور يسخر من تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد ويفضح خطة الجنايني وفضل

سخر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد اليوم الخميس.





وأكد مرتضى منصور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن عمرو الجنايني رئيس الاتحاد رفض تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز كنوع من العناد الشخصي تجاهه، مشيرا إلى أن الأرصاد تتوقع أن يسود البلاد طقس سيىء اليوم على الرغم من أن طقس يوم مباراة القمة كان عاصف و صاحبته أمطار شديدة .





وأضاف مرتضى منصور أن قراره برفض للاعبيه خوض اللقاء كان من أجل حمايتهم خاصة قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال افريقيا.





وتابع مرتضي منصور أن قراره حمى لاعبي الاهلي و الزمالك و كان السبب الرئيسي في تأهل الفرقتين لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.



