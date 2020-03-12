فعاليات اليوم الثاني لدورة علوم المومياوات بآثار الفيوم

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لدورة علوم المومياوات والتي عقدت اليوم بادارة ترميم المخزن المتحفي بكوم أوشيم بالفيوم حيث بدأت فعاليات اليوم الثاني وهو اليوم الخاص بالشق العملي التطبيقي داخل معمل ترميم المخزن المتحفي بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم بإشراف أحمد طلبة مدير عام ترميم المخزن المتحفي بكوم اوشيم بالفيوم والدكتورة رانيا احمد حسن مدير ترميم المومياوات وأخصائي ترميم وصيانة البقايا الآدمية بالمتحف المصري بالتحرير وزارة السياحة والاثار .

بدأ اليوم العملي بجلسة افتتاحية للمتدربين عن اهم الاجراءات الوقائيه للمرمم قبل البدء في اعمال الترميم وتم تقسيم المتدربين الي خمسة فرق تدريبية . تم تدريب المتدربين على الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها لحماية وتأمين المرمم وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين المومياوات اثناء الرفع والنقل و التعرف علي أنواع الكارتوناج المختلفة (كارتوناج البردي - كارتوناج الجسو- كارتوناج الجص- كارتوناج الخشب) وكيفية التسجيل بالمقاسات للمومياوات (وثيقة التسجيل للمقاسات ومظاهر التلف وتم التدريب علي كيفية التعرف علي طرق وأجهزة الفحص المختلفة للمومياوات (الفحص البصري- الفحص بالعدسة المكبرة - الفحص بديجيتال ميكروسكوب وايضا التعرف علي الأدوات والمواد المستخدمة في عمليات التنظيف والتقوية من مواد وطرق (التنظيف الميكانيكي )الفرش – المنفاخ الهوائي – الفرر- المشرط( وكذلك طرق ومواد ( التقوية )الرش – الحقن – الفرش والطرق المختلفة في تدعيم واستكمال الكارتوناج( الورق الياباني- الكتان وكيفية تخزين المومياء بعد الانتهاء من عمليات العلاج والترميم والصيانة الدورية والوقائية للمومياوات

تمت التدريبات العملية والمعملية التطبيقية علي نماذج مشابه تمام للمومياوات وتمتم تلك التدريبات العلمية المعملية التطبيقية تحت رعاية واشراف الدكتورة رانيا احمد حسن مديرة فريق ترميم المومياوات بوزارة السياحة والاثار وفريق ترميم المومياوات بادارة ترميم المخزن المتحفي بكوم اوشيم بالفيوم نهال شوقي ومها احمد ومروة عادل و انغام عهدي اخصائيوا الترميم المبدعون خلايا النحل والمدربين المعتمدون لترميم المومياوات بوزارة السياحة والاثار.

تبع ذلك اختيار مجموعة من المتدربين وتدريبهم علي اساسيات الاخلاء السريع والامن للمواد الاثرية وعلي الاخص المومياوات وتنفيذ خطة طوارئ واخلاء امن ليكونوا نواة لتدريبهم مستقبلا علي مشروع الاخلاء الامن والتعامل مع المواد الاثرية اثناء الطوارئ وتم ذلك تحت إشراف الدكتورة رانيا احمد حسن.

وصرح الدكتور شعبان الامير استاذ ترميم وصيانة الاثار ومدير مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم والمشرف العام علي دورة علوم المومياوات انه وفي إطار التعاون العلمي بين مركز بحوث وصيانة الاثار كلية الآثار جامعة الفيوم ووزارة السياحة والآثار ممثلين في مركز بحوث وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم والقطاعات العلمية المتخصصة المختلفة والإدارات العلمية المعنية بوزارة السياحة والآثار المجلس الاعلي للاثار وقطاع المشروعات والإدارة المركزية للترميم والصيانة وادارة ترميم المخزن المتحفي بكوم اوشيم بما فية تعظيم الإستفادة للطلبة والخريجين والعاملين بوزارة السياحة والاثار والعاملين بمجال الآثار فقد عقد مركز بحوث وصيانة الآثر كلية الآثار جامعة الفيوم (الدورة التدريبية العلمية الأولي)( المنهجية العلمية للمدرسة المصرية في علوم المومياوات ) دورة الدكتور الغريب سنبل تكريما من ادارة مركز بحوث وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم لرئيس الادارة المركزية للترميم والصيانة طيلة فترة عملة رئيسا للادارة المركزية للترميم والصيانة ومجهودات في المحافظة علي الآثار والتراث المصري في ربوع الدولة المصرية

وصرح الدكتور شعبان الأمير استاذ ترميم وصيانة الآثار و مدير مركز بحوث وصيانة الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم ان تلك الدورة العلمية التدريبية تأتي في اطار انشطة مركز بحوث وصيانة الاثار وتوجهات كلية الاثار و قيادات جامعة الفيوم الحكيمة بمايساهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وربط الوحدات الخاصة بالكليات وبالجامعة بالمجتمع الفيومي المحيط وكذلك صقل مهارات الطلاب واكسابهم ونقل خبرات من زملائهم العاملين بوزارة السياحة والاثار لخلق جيل متسلح باحدث طرق ومواد ومعلومات في علوم الاثار لمواكبة متطلبات سوق العمل وايضا لكونهم حراس وحماة الاثار المصرية مستقبلا.