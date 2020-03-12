ترامب يلغي زيارته إلى ولايتي كولورادو ونيفاد بسبب كورونا

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى زيارة إلى ولايتي كولورادو ونيفادا احترازيا بسبب فيروس كورونا.





وكان ترامب أعلن منذ قليل أنه أصدر قرارًا بتعليق رحلات الطيران من وإلى أوروبا لمدة شهر اعتبارًا من غدٍ، الجمعة، وذلك بسبب فيروس كورونا.





وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بثه البيت الأبيض: "الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا وسجلنا انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية".





وتابع "خصصنا أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا وسوف نوفر العلاج المجاني للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وخطر الفيروس لا يزال متدنيًا".



