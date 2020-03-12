يا ليلة الإعصار أنستينا.. سخرية واسعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب موجة الطقس السيئ ..شاهد

سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة كوميدية من سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس البارد التي تتعرض لها البلاد في خلال الـ 71 ساعة القادمة.





ولم يسلم الطقس من سخرية المصريين والتي جاءت بعضها بين "الخميس: إعصار محطوط على كورونا"_ "الناس واقفه بتجيب لب وسوداني في الشوارع ولا اكنه ليلة عيد"_ " يا ليلة الاعصار انستينا وجددتي الامل فينا" _ "فيما ‏‎#العاصفه_الترابيه دي بتاع العيال التوتو لكن احنا بنسميها فسية العفريت".





يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حلول موجة من الطقس السيئ حتى ظهر السبت تشمل أمطار غزيرة قد تصل إلي حد السيول ورياح محملة بالأتربة.





وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعطاء جميع العاملين بالدولة من القطاع العام والخاص إجازة اليوم الخميس بسبب ما تتعرض له البلاد من موجة الطقس السيئ.