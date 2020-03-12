محمد بركات يكشف سبب استبعاد النني من قائمة مصر قبل مواجهة توجو

كشف محمد بركات، مدير منتخب مصر، عن سبب استبعاد الدولي محمد النني، لاعب أرسنال والمُعار إلى بشكتاش التركي، من قائمة منتخب مصر المقبلة.









وقال "بركات"، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2"، "النني لاعب كبير جدًا ومحترف منذ سنوات، وقيمة بالنسبة لي وللكابتن حسام البدري".









وأضاف "لكن المنتخب سيلعب مباراتين في ظرف 3 أيام ضد توجو، ويرى البدري أنه لا يحتاجه هذه الفترة، بناء عليه قرر المدير الفني ألا يتم استدعاء النني".



