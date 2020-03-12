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رياضة

محمد بركات يكشف سبب استبعاد النني من قائمة مصر قبل مواجهة توجو

الخميس 12/مارس/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف محمد بركات، مدير منتخب مصر، عن سبب استبعاد الدولي محمد النني، لاعب أرسنال والمُعار إلى بشكتاش التركي، من قائمة منتخب مصر المقبلة.


وقال "بركات"، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2"، "النني لاعب كبير جدًا ومحترف منذ سنوات، وقيمة بالنسبة لي وللكابتن حسام البدري".


وأضاف "لكن المنتخب سيلعب مباراتين في ظرف 3 أيام ضد توجو، ويرى البدري أنه لا يحتاجه هذه الفترة، بناء عليه قرر المدير الفني ألا يتم استدعاء النني".


وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري المدير الفني اليوم الاثنين، قائمة اللاعبين المحترفين، المستدعاة للانضمام لمعسكر الفراعنة خلال شهر مارس الجاري.


ويواجه منتخب مصر، نظيره توجو، يومي 26 و 29 مارس الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة، من تصفيات بطولة أمم إفريقيا عام 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون.


وضمت قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر انضمامهم إلى معسكر مارس الجاري، على النحو التالي:


محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، بجوار أحمد حسن كوكا من نادي أوليمبياكوس، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون.

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