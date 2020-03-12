هاشتاج #العاصفه_الترابيه يتصدر تويتر.. ومغردون: أرجوكم افتحوا المساجد والكنائس

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العاصفه_الترابيه تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد خلال الـ72 ساعة القادمة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
اللهم انزل دفئ رحمتك علي من ليس ل ملجأ الا سواك اللهم انزل دفئ رحمتك على كل من لا مأوى له من هذا البرد
#العاصفه_الترابيه
"كونى بردًا وسلامًا على من وقف يحمى الأرض والعرض"
اللهم احفظ جنودنا بحفظك 🇪🇬
#العاصفه_الترابيه
ولأول مره ف حياتي انتظر بشغف #العاصفه_الترابيه محمله بالغبار ، فيقيني بالله تعالي انها ستكون القاضيه ع فيروس كوروناا وغيره من الميكروبات والاوبئه بإذن الله فمن حكمه الله عز وجل ان غبار الربيع ياتي بعد الشتاء كل عام سبحان من يلطف بناا وتسبق رحمته غضبه
المصريين بيشتروا لب وسوداني
بيتعاملوا مع الاعصار علي إنه هيجي علي MBC2 🤦🏽♂️😅
#العاصفه_الترابيه
اللهم اجعل طقس الغد جند من جنودك الذي أرسلت لغسل الوباء والقضاء على الأسقام والأمراض بحق قولك يا كريم 🙏
#العاصفه_الترابيه
#العاصفه_الترابيه تفتكر بعدها نيزك ولا بركان !!!" 😑
ارجوكم افتحوا المساجد والكنائس وكل مكان يصلح لمن ليس لهم مأوي #العاصفه_الترابيه