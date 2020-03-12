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أخبار البلد

هاشتاج #العاصفه_الترابيه يتصدر تويتر.. ومغردون: أرجوكم افتحوا المساجد والكنائس

الخميس 12/مارس/2020 - 09:40 ص
العاصفه الترابيه
العاصفه الترابيه
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مصطفى كرم
دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العاصفه_الترابيه تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد خلال الـ72 ساعة القادمة. 
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏اللهم انزل دفئ رحمتك علي من ليس ل ملجأ الا سواك اللهم انزل دفئ رحمتك على كل من لا مأوى له من هذا البرد
‎#العاصفه_الترابيه

‏"كونى بردًا وسلامًا على من وقف يحمى الأرض والعرض"
اللهم  احفظ جنودنا بحفظك 🇪🇬
‎#العاصفه_الترابيه

‏ولأول مره ف حياتي انتظر بشغف ‎#العاصفه_الترابيه محمله بالغبار ، فيقيني بالله تعالي انها ستكون القاضيه ع فيروس كوروناا وغيره من الميكروبات والاوبئه بإذن الله فمن حكمه الله عز وجل ان غبار الربيع ياتي بعد الشتاء كل عام سبحان من يلطف بناا وتسبق رحمته غضبه

‏المصريين بيشتروا لب وسوداني 
بيتعاملوا مع الاعصار علي إنه هيجي علي MBC2 🤦🏽‍♂️😅
‎#العاصفه_الترابيه

‏اللهم اجعل طقس الغد جند من جنودك الذي أرسلت لغسل الوباء والقضاء على الأسقام والأمراض بحق قولك يا كريم 🙏
‎#العاصفه_الترابيه

‏‏‎#العاصفه_الترابيه تفتكر بعدها نيزك ولا بركان !!!" 😑

‏ارجوكم افتحوا المساجد والكنائس وكل مكان يصلح لمن ليس لهم مأوي ‎#العاصفه_الترابيه
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