هاشتاج #العاصفه_الترابيه يتصدر تويتر.. ومغردون: أرجوكم افتحوا المساجد والكنائس

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العاصفه_الترابيه تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد خلال الـ72 ساعة القادمة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:





‏اللهم انزل دفئ رحمتك علي من ليس ل ملجأ الا سواك اللهم انزل دفئ رحمتك على كل من لا مأوى له من هذا البرد

‎#العاصفه_الترابيه





‏"كونى بردًا وسلامًا على من وقف يحمى الأرض والعرض"

اللهم احفظ جنودنا بحفظك 🇪🇬

‎#العاصفه_الترابيه





‏ولأول مره ف حياتي انتظر بشغف ‎#العاصفه_الترابيه محمله بالغبار ، فيقيني بالله تعالي انها ستكون القاضيه ع فيروس كوروناا وغيره من الميكروبات والاوبئه بإذن الله فمن حكمه الله عز وجل ان غبار الربيع ياتي بعد الشتاء كل عام سبحان من يلطف بناا وتسبق رحمته غضبه





‏المصريين بيشتروا لب وسوداني

بيتعاملوا مع الاعصار علي إنه هيجي علي MBC2 🤦🏽‍♂️😅

‎#العاصفه_الترابيه





‏اللهم اجعل طقس الغد جند من جنودك الذي أرسلت لغسل الوباء والقضاء على الأسقام والأمراض بحق قولك يا كريم 🙏

‎#العاصفه_الترابيه





‏‏‎#العاصفه_الترابيه تفتكر بعدها نيزك ولا بركان !!!" 😑





‏ارجوكم افتحوا المساجد والكنائس وكل مكان يصلح لمن ليس لهم مأوي ‎#العاصفه_الترابيه