في راجل بهالبلد!! .. نجوم لبنان يتحدون الحكومة ويعلنون الطوارئ بسبب كورونا

دعم عدد من نجوم الفن اللبناني مبادرة قناة الـ MTV اللبنانية باعلان حالة الطوارئ في لبنان ودعوة المواطنين بالبقاء في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي يستقبل المطار اللبناني رحلات من ايران.





وكتبت اليسا عبر تويتر :" المبادرة اللي أخدتا الـ mtv كان مفروض دولتنا تاخدها! وفوق هيدا وكلو، منلاقي ناس مش عاجبها وبعدها عم تحكي بالموضوع كأنو نكتة! إذا صابكن الفيروس لا سمح الله شو بتعملو؟ ما حدا فوق راسو خيمة وأكيد لازم ناخد كل الاحتياطات اللازمة".





اما نوال الزغبي كانت رسالتها قاسية للحكومة وغردت :" في راجل بهالبلد بصراحة ما عاد شفت غير لبنان اللي بيستقبل كورونا".





وغردت مايا دياب :"لو كانت الدولة عم بتقوم بواجبها ما كانت الناس والسلطة الرابعة رح تتدخل..يا ريت أجوبة #رئيس_الوزراء كانت شوي بتوازي مكانته بالنسبة للبلد..أجوبة وآراء لا تليق ببلد وشعب مثقّف..أجوبة تجد أروقة السياسة سبب تفشّي #الوباء فينا..".



