شاهد.. القابضة للمياه تكشف حقيقة انقطاع المياه عن بعض المناطق في مصر

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: إن الشركة القابضة لمياه الشرب تقوم برفع الطوارئ منذ أكثر من 24 ساعة، طبقا لتواصلها مع هيئة الأرصاد الجوية والحالة الجوية بصفة مستمرة.





وأضاف "ممدوح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن جميع معدات الشركة القابضة لمياه الشرب متركزة فى الشوارع طبقا لخطة الطوارئ الخاصة بهم، موضحا أنه منذ الساعة ال12 مساء بدأت الأمطار بالهطول فى بعض المحاظات مثل الجيزة والقاهرة والمنوفية والشرقية والغربية.





وأشار إلى أن جميع محاور الجمهورية تعمل بشكل جيد، لافتا إلى أن عدم وجود كثافة مرورية يساعد على سهولة الحركة بالنسبة للمعدات الخاصة بالهيئة.





وأوضح أنه طبقا لكثافة الأمطار يتم تحديد ما اذا كانت الشبكة ممتلئة بتلك المياه، فيتم من الشركة القابضة لمياه الشرب محاولة خفض كمية المياه الموجودة فيها، مضيفا إلى أنها تأتى من شبكات الصرف الصحى وقطع المياه أحيانا ببعض المياه لتخفيف الضغوط.





وأفاد أن فترة ما بعد منتصف الليل يكون إستهلاك الناس من المياه قليل، فبالتالى يتم خفضها قليلا، مشيرا إلى أن الأن يتم تفريع شبكات المياه بصفة دورية، ولكن مع كثافة الأمطار سيتم الإضطرار لتخفيض المياه، حيث أنه من الممكن قطعها، مؤكدا أنه سيتم الإعلان فى حالة حدوث ذلك ببعض المناطق.





وأكد أن المعدات الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب تتمركز فى مناطق معينة مثل الكبارى والأنفاق، متابعا أن 90% من تلك المعدات تتجمع بها، ناصحا الشعب المصرى بالتقليل من إستخدامات المياه بقدر الإمكان من أجل إعطاء الفرصة لشبكة الصرف تستوعب كمية الأمطار المناسبة لها.