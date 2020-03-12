باحثون يطورون أداة تساعد مرضى السكر على التحكم في مستواه خلال شهر رمضان

تمكن باحثون فى جامعة سنغافورة من تطوير أداة جديدة يمكن أن تساعد مرضى السكر على التحكم فى نسبة السكر فى الدم بأمان أثناء الصيام خلال شهر رمضان المعظم.





وتوفر أداة (FAST) أو (خوارزمية الصيام) للسنغافوريين المصابين بداء السكري من النمط الثانى، المواد التعليمية الخاصة بشهر رمضان، وتعديل معلومات الجرعات للمرضى والأطباء، وتشجع المراقبة الذاتية النشطة قبل وأثناء وبعد الصيام.





وتم تطوير الأداة من قبل الباحثة "جويس يو شيا لي"، الأستاذ في جامعة سنغافورة الوطنية، بالتعاون مع الباحثين فى جامعة (كاليفورنيا)، الذين قيموا سلامتها وفعاليتها في 111 من البالغين الصائمين المصابين بالنوع الثاني من مرض السكر، وفي المتوسط كان لدى أولئك الذين استخدموا (FAST) انخفاضًا في الهيموجلوبين (A1c) أربع مرات قبل وبعد الصيام من أولئك في المجموعة التي لم تستخدم (FAST).





ولم تكن هناك نوبات كبيرة من انخفاض السكر في الدم أو نقص السكر في الدم في أي من المجموعتين، ولا توجد زيادة في أحداث نقص السكر في الدم البسيطة في مجموعة (FAST).





وقال باحثون إن استخدام الأدوات التي يديرها المرضى لإدارة سكر الدم مثل (FAST) يمكن أن يساعد المسلمين المتعصبين المصابين بداء السكر بسرعة وأمان.





وأوضح الدكتور جوناثان جابيسون، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "ميتشيجان"الأمريكية: "هناك حاجة لمزيد من الأبحاث، فإن بروتوكولًا لإدارة أدوية مرض السكري بأمان مع الصيام المتقطع قد يساعد في الحفاظ على سلامة المرضى بينما نتعلم المزيد عن استخدام هذه الاستراتيجيات للمساعدة في مكافحة السمنة ومرض السكر".