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درجات الحرارة اليوم الخميس 12-3-2020.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 09:10 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
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ريهام فيكتور

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تشهد اليوم  الخميس، محافظات القاهرة الكبرى طقسا دافئا  نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة. 


 ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا دافئا  نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة ،  وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل  نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

فيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 25
  
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 21
  
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20 
  
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 24      
   
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 29
  
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 31
  
درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 12 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 31
  
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 35   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 17 والعظمى 34    
  
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 32
  
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 31
  
 

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