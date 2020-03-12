برعاية الهجرة.. الغربية تختتم فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني

اختُتمت اليوم فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني تحت عنوان "نحن الأكثر إنتاجًا" في محافظة الغربية، والتي تٌعد المحطة الثالثة ضمن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في إطار المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة " والتي تستهدف من خلالها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في 12 محافظة مختلفة حول الجمهورية الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل محافظة الغربية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT في تنظيم فعاليات هذا الأسبوع، والذي ضم مجموعة متنوعة من ورش العمل الفنية والمهنية التي استهدفت إعداد الشباب لسوق العمل وتشجيعهم على المهن الحرفية وزيادة الإنتاج، وتدريب الشباب الراغب في بدء مشروعات على مبادئ ريادة الأعمال والحرص على الربط بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة.





وأوضحت أنه كان من المقرر أن تختتم الفعاليات بملتقى توظيفي يوم الخميس 12 مارس ولكن بناء على قرار رئاسة الوزراء ونظرا لسوء الأحوال الجوية، تم تأجيل الملتقى لحين إشعار آخر وسوف يتم التشبيك بين الشباب وفرص العمل في الشركات بطرق مختلفة على مدار الفترة القادمة لتقديم بدائل وفرص حقيقية للشباب الباحثين عن عمل، مؤكدة حرص الوزارة على دعم القرى الأكثر احتياجا، إضافة للترويج لمنتجات القرى المنتجة بالمحافظة في الخارج.





من جانبه ثمن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود فريق وزارة الهجرة وبرنامج TVET EGYPT الذين قاموا بتنظيم 15 ورشة تدريبية على المهارات الأساسية لسوق العمل في مراكز طنطا، وبسيون، وكفر الزيات، وزفتي، والسنطة، وسمنود، وقطور، والمحلة الكبرى، والتي حضرها أكثر من 650 شابًا وفتاة من الباحثين عن فرص العمل، إضافة إلى ورش عمل عن تنمية المهارات الشخصية التي قدمها البرنامج بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، مؤكدًا حرصه على التشبيك بينهم وبين الجهات التمويلية مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات الداعمة.





و أشار اللواء هنري ايميل رئيس الإدارة المركزية للهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، إلى أن تنظيم هذا الأسبوع يأتي في إطار حرص وزارة الهجرة على استدامة حملة مراكب النجاة لتكون ضمن استراتيجية عمل الحكومة ٢٠٣٠، بحيث تتخذ من التوعية مدخلًا للترويج لفرص العمل وبدائل الهجرة الآمنة للشباب بالتعاون مع الشركاء وتشبيك الجهود لتوفير فرص تدريب وتطوير للمهارات وتسويق لمنتجات المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.





وأوضح "ايميل" أن فريق عمل وزارة الهجرة نفذ خلال الاسبوع جلسات توعوية عن مخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة لها، للشباب ضمت أكثر من ألف شاب على مستوى المحافظة إضافة إلى أنه تم تقديم دورة تثقيفية متخصصة لأكثر من 140 شاب من جامعة طنطا لإعداد كوادر من الشباب لديه الوعي والمعرفة التي تمكنهم من نشر هذه الرسائل الإيجابية بين أقرانهم وغيرهم من الشباب في مجتمع الغربية، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة وزارة الثقافة شاركتا بجلسات تعريفية عن التاريخ والتراث المصري تحت عنوان "تراثك ميراثك".





وأكد أن الجلسات التثقيفية التي عقدت تحت عنوان "تراثك ميراثك" قامت بتوعية أكثر من 180 شاب عن أهمية الحرف اليدوية، مضيفًا أن الأسبوع تضمن تدريبات فنية متخصصة للشباب في مراكز "الكفاية" الإنتاجية، حيث تم تدريب أكثر من 60 طالب وطالبة على التعليم الفندقي، والذي ضم مهارات الطبخ وتقديم الأطباق بشكل احترافي.





في حين أكدت الأستاذة شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT أن هذا الأسبوع شهد أكثر من 35 ورشة تدريبية وجلسات توعوية لأكثر من 1200 شاب؛ لتنمية مهارتهم وإعدادهم لسوق العمل، تحت رعاية وزارة الهجرة ومحافظة الغربية، وبالتعاون مع العديد من الجهات المعنية مثل مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية، ومديرية التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة وجامعة طنطا وغيرها من الجهات الشريكة.





وأوضحت أن فعاليات الأسبوع بدأت السبت الماضي بجلسة افتتاحية بمركز المؤتمرات في جامعة طنطا، تلاها حوار مجتمعي أجرى الدكتور خالد حبيب استشاري برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT مع أكثر من 30 ممثلا من الجهات الشريكة؛ ناقش خلاله التحديات والأدوار التي يمكن أن تلعبها كل جهة من الجهات، وتم وضع خطة عمل مشتركة لاستدامة الجهود وتحقيق النتائج المرجوة في دعم وتنمية شبابنا.



