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محافظات

وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط مياه الأمطار بالمنوفية

الخميس 12/مارس/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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مروة فاضل

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المحافظة. 

 شدد علي رؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الامطار بكافة نواحي المحافظة والتواجد الميداني  بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة .

حيث بدأت منذ الصباح الباكر كافة أجهزة المحافظة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياة ، وأمر المحافظ بدفع  المزيد من المعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط مشيرا الي تفعيل غرف العمليات لتلقي أي بلاغات تتعلق بشفط مياه الامطار أو أعمدة الانارة حفاظا علي صحة المواطنين .

كان محافظ المنوفية قد أصدر توجيها أمس برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري والتنبيه بالابلاغ عن أية أعطال أو أعمدة إنارة بها أسلاك مكشوفة كما أهابت المحافظة بالمواطنين عدم لمس أعمدة الإنارة ..

غرفة العمليات المركزية بالديوان العام علي مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوي ورصدها والتعامل الفوري معها على الأرقام التالية (2222035- 2224899- 2239804).


وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط مياه الأمطار بالمنوفية
وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط مياه الأمطار بالمنوفية
وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط مياه الأمطار بالمنوفية
وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط مياه الأمطار بالمنوفية
وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط مياه الأمطار بالمنوفية
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