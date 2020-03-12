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محافظات

تعليمات هامة يجب اتباعها لمواجهة الطقس السيئ.. تعرف عليها

الخميس 12/مارس/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أعلنت إدارة الإعلام بمحافظة الإسماعيلية عن رقم غرفة عمليات المحافظة والطوارئ الخاص بها.
 وقال أحمد اليماني المتحدث الرسمي لديوان المحافظة لـ"صدي البلد"، ان رقم غرفة عمليات المحافظة هو ٠٦٤٣٣٨٠٢٤٠ وحذرت محافظة الإسماعيلية مواطنيها وضيوفها من طقس الخميس، ووجهت لهم بعض النصائح لاتباعها.

 وأكد أحمد اليماني المتحدث الرسمي باسم ديوان عام محافظة الاسماعيلية لـ"صدي البلد"، نظرا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس حيث ان السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر، يصاحبها سقوط أمطار بمدن القناة، وكون هذه الامطار غزيرة ورعدية، نهيب بالمواطنين اتباع عدة تعليمات، من أجل السلامة.

 وتضمنت التعليمات ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لانخفاض درجات الحرارة، تجنب الاقتراب من خطوط السكك الحديدية والأجسام المعدنية أثناء البرق. وأوصت الإسماعيلية مواطنيها بمتابعة النشرات الإخبارية بإذاعة تليفزيون القناة والبوابة الحكومية واستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية.

 كما وجهت بعدم التواجد تحت الأشجار خلال فترة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتجنب التواجد تحت لوحات الإعلانات تزامنا مع حركة الرياح. وأوصت بالقيادة بهدوء على الطرق وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور، وتجنب ممارسة الانشطة البحرية لاضطراب الملاحة بسبب حركة الرياح. وعدم الوقوف أسفل المباني القديمة وتند الحماية من الأمطار تزامنا مع حركة الرياح. ولفتت لأهمية اتباع الإرشادات المرورية بالطرق السريعة داخل المدينة، وعدم وقوف السيارة على مصارف الأمطار ومطالع ومنازل الكباري.
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