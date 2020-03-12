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أخبار البلد

عمليات التنمية المحلية: 20 محافطة تعرضت لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة

الخميس 12/مارس/2020 - 11:20 ص
امطار بالمحافظات
امطار بالمحافظات
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ايمان البكش
يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، علي مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات.  

وتلقي وزير التنمية المحلية عددا من التقارير من غرفة العمليات من مساء الأربعاء وحتي صباح اليوم الخميس لمتابعة الأوضاع في المحافظات، حيث رصدت الغرفة تعرض حوالي ٢٠ محافطة لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة ومتقطعة وغزيرة علي بعض المحافظات مع نشاط للرياح. 

 وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة الي أنه من بين المحافظات التي تعرضت للأمطار القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وجنوب وشمال سيناء ودمياط والدقهلية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والبحر الاحمر والوادي الجديد. 

 وقال اللواء محمود شعراوي أن المحافظات قامت علي الفور بالدفع بعدد كبير من المعدات وسيارات وعربات شفط المياه في الأماكن التي تجمعت فيها مياه الأمطار، كما قام عدد من المحافظين بالمرور علي أماكن تجمع المياه لمتابعة عمليات شفط المياه المتراكمة في بعض المناطق خاصة في القاهرة. 

 وفي السياق ذاته أجري اللواء محمود شعراوي مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين في الساعات الأولي من صباح الخميس لمتابعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة علي بعض المناطق في المحافظات وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه لعدم تعطل حركة المرور . وكلف وزير التنمية المحلية غرفة الازمات والعمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات علي مدار الساعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.
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